A cada publicação sobre ofertas de emprego ou profissões que estão em alta no mercado volta à tona uma questão primordial: a necessidade de capacitação para o preenchimento das vagas existentes. Reportagem nesta edição mostra quais áreas estão com maiores demandas neste início de ano, o que é uma esperança para o trabalhador, mas também retrata o apagão da qualificação da mão de obra. Trata-se de uma equação perversa, pois tem de um lado pessoas desesperadas em busca

de uma colocação profissional, mas sem capacidade para obtê-la, e do outro a oportunidade aberta, à espera de alguém que preencha a lacuna.

Fazer o encontro dessas duas extremidades é o desafio e ao mesmo tempo a obrigação de governos, setores empresariais e organizações sindicais. Está claro que a base de tudo é a educação, seja por meio das escolas do tradicional ensino curricular ou por meio

de cursos profissionalizantes.

É preciso fazer chegar até os desempregados os meios pelos quais eles possam deixar essa condição e entrar no mercado de trabalho. Para isso, informação também é fundamental, pois só conhecendo a necessidade do empregador e as ofertas de cursos e treinamentos oferecidos será possível ao trabalhador se capacitar para o que dele se espera.