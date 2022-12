Em meio à euforia com a Copa do Mundo, os vereadores de Goiânia aprovaram o aumento de 35 para 39 as vagas na Câmara Municipal. A decisão ocorre em um momento em que vários projetos importantes para a capital estão parados, como leis complementares ao Plano Diretor. Das 12 necessárias, apenas 10 foram votadas até agora. Sem elas, novos empreendimentos e construções ficam travados.

Outro assunto de interesse da população que está parado é a revisão do Código Tributário Municipal (CTM), promessa do Paço Municipal desde o aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ocorrido no ano passado. Assim, até agora o contribuinte não sabe o que vai pagar no ano que vem.

Os vereadores tentaram aprovar a Emenda à Lei Orgânica que aumenta o número de cadeiras na Câmara em 2021. Ela só não foi votada porque a imprensa revelou assinaturas no projeto cujos autores não foram identificados.

Desengavetar essa emenda enquanto boa parte da população está com atenções focadas no Catar, e sem discussão com a sociedade, demonstra oportunismo de quem se preocupa mais com interesses próprios que com as necessidades daqueles que representa.