O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na quarta-feira (14), o julgamento sobre o orçamento secreto. A decisão dos ministros da suprema corte interessa muito ao governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas exige atenção de todos.

Criado no governo Jair Bolsonaro (PL) para garantir a sustentação no Congresso, o mecanismo prevê algo em torno de R$ 19 bilhões para 2023. Ele difere das demais ferramentas para atender demandas dos parlamentares (como emendas individuais, de bancada e de comissões temáticas) pela total falta de transparência. A distribuição de verbas dribla os órgãos de controle ao omitir, por exemplo, quem é o autor do pedido da emenda.

Dessa forma, o caminho para falcatruas fica aberto. Em 2020, a Polícia Federal descobriu 12 mil radiografias de dedo em uma cidade com 11 mil habitantes. Um acinte.

O governo eleito prometeu acabar com a farra, mas já acena com sua manutenção para garantir a aprovação da PEC da Transição – uma autorização para gastos de até R$ 170 bilhões acima do teto.

Casos assim relembram a necessidade de reforma político-partidária de verdade no País. O que se viu, nos últimos tempos, foram remendos que, ao fim, só tornaram o sistema brasileiro ainda mais disfuncional.