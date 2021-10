Instituída em abril de 2012, a Política Nacional de Mobilidade Urbana é um importante instrumento de concretização da qualidade de vida, a julgar pelo impacto dos transportes em geral nesse quesito. A mesma lei estabelece o Plano de Mobilidade Urbana (PMU) como ferramenta para efetivação dos princípios, diretrizes e objetivos dessa política.

Tal plano deve incorporar princípios da mobilidade sustentável, com foco no transporte coletivo e não motorizado. Apesar dessa enorme possibilidade de influir positivamente na rotina dos cidadãos, as cidades negligenciaram prazos. Tanto que, ano passado, prefeituras ganharam mais tempo.

O PMU deve agora ser elaborado até 12 de abril de 2022 para cidades com mais de 250 mil habitantes e 2023 para cidades menores. O prazo anterior era abril do ano passado.

Reportagem na edição de ontem revelou que Goiânia, enfim, definiu um grupo de trabalho para elaborar o PMU, com 120 dias para apresentar a proposta.

O município que não tiver plano no prazo fixado somente poderá solicitar e receber recursos federais para mobilidade urbana se for para aplicação na elaboração do próprio plano.

Mas essa deve ser uma motivação secundária.

A principal consiste em definir os caminhos do futuro. Literalmente.