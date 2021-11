Reportagem nessa edição indica que, em que pese alta das taxas dos juros básicos, com a Selic passando de 6,25% para 7,75% ao ano, o impacto ainda não foi percebido no mercado imobiliário. Isso, em parte, porque os reflexos se percebem aos poucos. Contudo, com base nos fundamentos mais sólidos, as perspectivas para o médio e longo prazos indicam um cenário positivo, mesmo com a alta dos juros. O ciclo de aumento da Selic influi timidamente nos planos das empresas, aponta levantamento feito pelo jornal Valor Econômico.

O mesmo levantamento, feito à luz do cenário nacional, mostra que incorporadoras, loteadoras e imobiliárias já estão se preparando para o novo ciclo imobiliário virtuoso.

Em um momento tão competitivo, incorporadoras que possuem o processo de venda mais simples, rápido e eficiente ganham pontos com o consumidor.

Em agosto de 2020, a taxa foi cortada em 0,25 ponto percentual, para 2% ao ano - o mais baixo da história. A diminuição atraiu muitos investidores para o setor imobiliário, o que mantém aquecido o setor.

Empresas e consumidores precisam, pois, analisar o cenário de longo prazo, com racionalidade, sem a qual qualquer otimismo ou pessimismo se tornam vazios por excelência.