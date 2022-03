A sexta-feira, 11 de março, começou com um aperitivo de amargura. A inflação oficial no País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou uma alta de 1,01% em fevereiro de 2022 na comparação com janeiro. Além de ser a maior variação para um mês de fevereiro medida pelo IBGE desde 2015, o número escapou até das projeções dos mais pessimistas analistas, cujas estimativas eram de 0,95% em fevereiro sobre janeiro.

Na comparação anual, a alta foi de 10,54%. Em fevereiro, o IPCA sofre influência dos reajustes típicos do início do ano letivo, razão pela qual a educação teve o maior impacto no mês, com peso de 0,31 ponto porcentual. O outro grupo que pesou bastante foi o de alimentação e bebidas, com aceleração de 1,28%.

O IPCA robusto veio quando, pelos postos de combustíveis de todo o país, as pessoas formavam fila, na esperança de encher o tanque antes do aumento mais recente anunciado pela Petrobras.

Trata-se de um indício do porvir, que, para

ser minimamente contornado, precisará de mais racionalidade e menos passionalidade por parte de todas as lideranças.