A sexta-feira emergiu com um dado angustiante: o índice oficial de inflação do País acelerou para 1,62% em março, segundo o IBGE. A disparada insana dos preços dos combustíveis e a carestia dos alimentos resultou na maior alta para o mês desde 1994, quando foi 42,75%. Vale lembrar que antes do implantação do real. Trocando em miúdos, o avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o mais severo para março em 28 anos.

Já há um certo consenso que 2022 está perdido para o controle da inflação. Isso porque, em meio à pandemia, o Banco Central tem tido dificuldades para segurar o indicador, mesmo com uma Selic mais elevada.

Contudo, se as próprias projeções do BC indicam que 2022 está perdido, o órgão enxerga 2023 como o ano da virada. Há projeção de uma inflação de apenas 3,1% para o próximo ano — próxima da meta de 3,25%. No mercado financeiro, a expectativa está em 3,75%.

A visão dos economistas é de que a inflação vá desacelerar no próximo ano, com os juros mais altos e também com a recuperação limitada do PIB (Produto Interno Bruto). O mercado financeiro projeta uma alta no PIB de apenas 0,5% em 2021 e de 1,3% em 2023. Resta rogar que nada atrapalhe esse fluxo que se desenha.