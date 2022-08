Duas estatísticas divulgadas ontem mostram, antes de qualquer coisa, a retomada da confiança, sem a qual o consumo acaba afogado pela insegurança. Vejamos.

De acordo com projeção do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), a intenção de compra para o Dia dos Pais deve registrar o melhor resultado dos últimos quatro anos.

Segundo a pesquisa, neste ano, o crescimento será de 6,7% este ano em relação a 2021. Com série histórica iniciada em 2018, a projeção de intenção de compra para o Dia dos Pais registrou aumento de 2,8% no segundo ano de medição, 2019.

A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) também vai pelas trilhas do otimismo. O volume de vendas para a data comemorativa deve atingir R$ 7,28 bilhões, o que representará alta de 5,3% em relação à mesma data no ano passado - quando o varejo ainda sofria com o processo de volta da circulação dos consumidores.

Como se trata da quarta data comemorativa mais importante para o comércio varejista brasileiro, é possível presumir um ciclo de alta na atividade econômica, proporcionado tanto pelo enfraquecimento da pandemia quanto pela injeção de recursos no mercado.