A Câmara de Goiânia encerrou ontem uma discussão que, em outros tempos, teria contornos surrealistas. Foram dois encontros para decidir se os vereadores teriam direito de andar armados no ambiente do parlamento, onde, a própria etimologia sugere, a palavra deve se impor sobre qualquer outra forma menos ortodoxa de convencimento. Ao término, restou proibida a posse e o porte de arma de fogo nas dependências da Casa, com exceção de forças de segurança – desde que estejam na ativa.

Foi um desfecho civilizado, tanto quando isso pode ser dito de um debate originado da exibição explícita de armamento no plenário, para fins de intimidação. Certamente, o aparato legal é importante para salvaguardar a integridade física de vereadores num cenário em que, não raro, as discussões se acaloram demasiadamente.

Contudo, há de se observar o caráter meramente ideológico desses temas que pouco interferem na vida concreta dos cidadãos.

É direito mas também dever de cada morador da capital de exigir um trabalho à altura do investimento feito pela sociedade, cobrando um legislativo antenado com os reais problemas e menos poroso a assuntos vazios e de rápida combustão.