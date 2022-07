No último dia 8, uma moradora de Aparecida de Goiânia, de 27 anos, se tornou a primeira vítima da chichungunha em 2022 no estado. Era o desfecho mais temido para uma situação que se agravava. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde, há mais de 3 mil casos confirmados da doença, com aumento de quase 300% em relação ao ano anterior.

O mosquito, vetor da doença, também atua na disseminação da dengue. A cada 100 mil moradores de Goiás, 1,3 mil têm ou tiveram dengue este ano, segundo boletim epidemiológico do Ministério da Sáude (MS). O órgão indica que essa incidência é cinco vezes maior do que a média em todo o Brasil, que é de 254 diagnósticos para cada grupo do mesmo número de pessoas.

São todos dados que mostram a necessidade de um pacto coletivo para evitar a disseminação do mosquito. Tanto que, com as férias de julho, o estado emitiu alerta sobre os cuidados que devem ser tomados pela população para evitar a proliferação do Aedes aegypti. É necessário manter a limpeza recorrente dos quintais, eliminar qualquer tipo de objeto, vasilha ou utensílio que acumule água parada, principalmente enquanto os imóveis estiverem fechados durante as viagens. Só assim, com ações também pessoais, a questão será superada.