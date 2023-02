Juscelia de Jesus, de 32 anos. Lhalia da Silva, de 25. Paulyana Gomes de Lima, de 37. Alice (nome fictício), Joana (nome fictício), de 12 anos. As histórias dessas quatro mulheres se misturaram no noticiário desta semana. As duas primeiras, assassinadas. A terceira, espancada e roubada. A última, estuprada. Em comum, a suspeita de que os agressores apontados pela polícia tinham algum relacionamento com elas. No caso de Juscelia, Lhalia, Paulyana e Alice, eram seus companheiros.

A dor delas e de seus familiares será diluída em estatística: os casos de feminicídios aumentam, em Goiás, há quatro anos ininterruptamente. Foram 36 em 2018; 56 em 2022. Uma alta de 63%. No mesmo período, houve recuo de 44% na quantidade de homicídios (2.110 para 1.174) e de 70% na de latrocínios (105 para 31).

Autoridades e especialistas indicam algumas hipóteses para o fenômeno, como o acesso facilitado às armas, demora na concessão de medidas protetivas, alteração na legislação e até mesmo a pandemia.

Está claro que o problema não se combate apenas com polícia. É preciso fortalecer a rede de proteção às vítimas, com acolhimento médico, jurídico e psicológico, e romper a dependência econômica, que muitas vezes as prende a seus algozes.