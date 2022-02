Num dia em que o mundo assiste boquiaberto, mas não surpreso, a eclosão de mais uma guerra, compete ao Brasil, além da inconformidade com soluções fora da linha diplomática, verificar os impactos do porvir.

O mundo em tensão e a pandemia, somados ao ano em que uma eleição virulenta se aproxima, impõem desafios extras.

Ontem, por exemplo, o IBGE trouxe um dado capaz de apontar tendências, que, a reboque de boas decisões políticas ao alcance de um ambiente conflagrado, pode vir a se confirmar. Com o impacto da reabertura

da economia, no ano passado, a taxa média de desemprego recuou para 13,2%. Ainda que represente uma baixa frente a 2020, quando a taxa média subiu para 13,8% com o alastramento do novo coronavírus, o indicador ainda continua acima dos tempos pré-pandêmicos. Em 2019, aliás, era de 12%.

O número de ocupados com algum tipo de trabalho cresceu 5% entre 2020 e 2021, chegando a 91,3 milhões de pessoas em 2021. Mas ainda é pouco para o que se precisa.

Nenhum país é uma ilha num mundo globalizado, estando suscetível aos solavancos de uma guerra envolvendo potências políticas. Porém, não inflar essa crise com desgastes evitáveis parece ser um bom começo.