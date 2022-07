A bacia do Rio Meia Ponte dá repetidos sinais de exaustão, a cada temporada seca. Houve inclusive risco bastante acentuado de racionamento, tal a queda da vazão do manancial que abastece a região onde vive a maioria dos goianos. Para evitar esse flagelo na região metropolitana, manejos se impuseram como necessidade. Represas foram abertas em propriedades rurais e pelo menos metade das outorgas foram reduzidas.

Diante desse quadro perigosamente reincidente, é importante ressaltar notícia veiculada nessa edição. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte vai reestudar o direito de captação de água no Meia Ponte, as chamadas outorgas.

O objetivo do trabalho, proposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é avaliar a disponibilidade do recurso, promovendo eventuais ajustes.

Trata-se de um trabalho de gerenciamento importante, que, se tecnicamente executado, tende a preservar a água para todos, com o mínimo impacto na atividade produtiva, estabelecendo assim justiça.

Acompanhemos todos, pois, o andar desse importante debate.