A alta dos casos de Covid-19 em Goiás, verificada pela terceira semana seguida, volta a chamar a atenção de uma sociedade que, exaurida pelas restrições, confundia a melhora dos indicadores com a superação da crise sanitária. Os números desmentem essa realidade, mas, antes de roubar as conquistas, apenas avisam da importância de se manter a guarda alta.

É o que vai fazer Trindade, quando do retorno tão esperado da Festa do Divino Pai Eterno. As milhões de pessoas que para lá convergem poderão felizmente se reencontrar, mas ainda sob protocolos cujas circunstâncias recomendam observar.

Por exemplo: as missas, que atraem o maior contingente de fiéis durante a romaria, serão celebradas na parte externa da Basílica.

“Sabemos que ainda não superamos totalmente a pandemia e por isso tem alguns cuidados que precisamos tomar”, pondera lucidamente o reitor do santuário, padre João Paulo Santos.

O retorno às aulas presenciais da Universidade Federal de Goiás, ontem, também foi marcado pela chance de vacinação contra coronavírus e contra a influenza além de teste rápido de Covid-19.

Só dessa forma a vida nos voltará, sem necessidade de recuos.