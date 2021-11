Os investimentos de Goiânia na obra do BRT refletem uma estratégia lúcida e de longo prazo sobre o enfrentamento da questão da mobilidade. Anúncios de projetos de viadutos ainda agradam parte do eleitorado, mas é sabido que o subsídio ao carro, antes de resolver o problema, tende a agravá-lo ao longo do tempo. Há inclusive uma frase em tom de humor no meio urbanístico, que diz: “um elevado é o jeito mais rápido de ligar um engarrafamento a outro”.

Diante disso, rasgar a cidade para dar mais fluidez ao transporte coletivo é também uma decisão de desprendimento eleitoral, com visão de prazo mais dilatado, que, ao fim e ao cabo, é o que oferece soluções mais sólidas e sustentáveis. Contudo, nessa jornada,

é importante ficar atento aos percalços.

Reportagem na edição de ontem aponta que a obra do terminal Isidória, parte integrante do escopo das obras do BRT Norte-Sul da capital, depois de dois adiamentos de inauguração, já está

R$ 3 milhões mais cara na comparação com o orçado inicialmente. Enquanto isso, no terminal improvisado

no Setor Pedro Ludovico, passageiros sofrem toda a sorte de desconforto.

Urge uma solução, para que o dinheiro público e a confiança da população no sistema sejam de todo preservados.