Reportagem nesta edição revela mais um sinal de alerta sobre risco de expansão urbana desordenada. Desta vez trata-se de uma das mais importantes cidades históricas e turísticas de Goiás, o município de Pirenópolis, que terá agora um novo Plano Diretor.

Com intenso assédio de visitantes ao longo de todo o ano, e especialmente em feriados e datas festivas, a cidade enfrenta as consequências da especulação imobiliária, com preços elevados e construções se espalhando por diferentes regiões. O novo plano, atualmente em discussão, aumenta a área urbana de Pirenópolis em 66%, o que desperta temor entre parte da população.

Criar regras para desenvolvimento dos centros urbanos é imprescindível para evitar um crescimento caótico. Isso se torna ainda mais premente em um lugar histórico como Pirenópolis, de grande importância para a memória e enorme relevância ambiental.

Preservar suas construções antigas, monumentos e ruas é condição para garantir a manutenção de um dos ricos capítulos da história goiana. Proteger seus rios, cachoeiras e matas é obrigação dos poderes públicos e privados, não só pelo interesse turístico que eles proporcionam, mas também como forma de resguardar a vida.