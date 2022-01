A semana que começa promete ter como foco a discussão de dois pontos extremamente relevantes para a capital. Está programada para hoje a audiência pública que debaterá mais uma vez o Plano Diretor de Goiânia, legislação que disciplina o crescimento da cidade . No mesmo dia estão previstas movimentações de protesto contra o reajuste do IPTU, que chegou a mais de 60% (incluindo a inflação) para 31,45% dos contribuintes, conforme O POPULAR publicou com exclusividade na quinta-feira (27), após solicitar os dados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). A população está atenta aos desdobramentos dos dois assuntos, exigindo transparência, justiça social e observância aos direitos da coletividade, em detrimento de interesses privados.

Na intenção de traduzir ambos os temas, que trazem consigo cálculos complexos e um linguajar técnico que tornam difícil sua compreensão, O POPULAR vem publicando uma série de reportagens. Em sua versão digital, os leitores podem ter acesso a um e-book exclusivo, com detalhes sobre o impacto do Plano Diretor sobre cada uma das regiões de Goiânia. Com a divulgação desse amplo material, o jornal cumpre sua função de dar transparência a leis que podem tornar a cidade mais justa e disciplinada.