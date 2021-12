Se o aumento de quatro cadeiras na Câmara de Goiânia ao custo anual de R$ 12 milhões ao contribuinte já merece questionamentos, sobretudo pela pertinência de se ampliar gastos num momento em que a austeridade se impõe a todos, a forma como se tentou reajustar o salário dos vereadores soa ainda mais estranha - para se dizer o mínimo.

Para que passasse a valer na próxima legislatura o subsídio de R$ 18,9 mil, 21% mais rechonchudo que os R$ 15,6 mil atuais, a Câmara Municipal teria que aprovar um novo projeto de lei específico. No entanto, o vereador Clécio Alves (MDB) preferiu apresentar na mesma emenda à Lei Orgânica para aumento das vagas no Legislativo a correção do salário.

O fato de o reajuste estar autorizado pela Constituição não faz disso uma imperativo, tampouco serve de salvo-conduto moral para que se aprove aumento de gastos públicos enquanto famintos se multiplicam pelas ruas.

Os homens públicos que consideram razoável tal medida devem promover amplo e aberto debate, e não amontoar temas em projetos para uma aprovação à sorrelfa. Não é essa a postura mais sincera diante do pagador de impostos da cidade.