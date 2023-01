As maiores economias do mundo estão reunidas em Davos, na Suíça, desde a segunda-feira (16). Alguns dos temas discutidos refletem as preocupações mais prementes do planeta: as mudanças climáticas, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a escalada no preço dos alimentos.

A preocupação ambiental é pauta dos fóruns multilaterais há décadas, especialmente após a Eco 92. Porém, até hoje não há consenso entre as nações sobre medidas para frear o aquecimento global.

Perto de completar um ano, a guerra no leste europeu ganhou holofotes após discurso da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska. O conflito causa impacto econômico sem precedentes recentes na economia mundial.

O terceiro tópico, a inflação dos alimentos, coloca milhões de pessoas no caminho da insegurança alimentar, especialmente nos países mais pobres. Em consequência, prevêem-se ondas de migração rumo às nações mais ricas.

Os temas discutidos em Davos se entrelaçam tal qual uma teia de aranha. O Brasil, como grande produtor, detentor de grandes florestas e bacias hidrográficas, é estratégico para o mundo. Por isso, precisa se reinserir e se fazer ouvir nos fóruns que buscam soluções para os grandes desafios globais.