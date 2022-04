A discussão sobre a possibilidade de liberação de esportes náuticos no lago do reservatório do João Leite vem mostrando o eco de diversas vozes contrárias ao projeto. Desde a audiência pública realizada na segunda-feira, técnicos, ambientalistas, órgãos e entidades têm manifestado preocupação com a proposta, que poderia colocar em risco a qualidade da água e elevar o custo de seu tratamento. Trata-se, sem dúvida, de um assunto de extrema relevância, que não pode ser definido a toque de caixa, sem um profundo debate, com a participação de diferentes segmentos e a partir de análises isentas. Como já fartamente divulgado, a região é alvo de forte pressão imobiliária, graças a seus atrativos naturais e ao complexo hidrológico que se formou no local. Para evitar que interesses individuais se sobreponham aos coletivos, em prejuízo a toda a população, é preciso vigilância, discernimento e embasamento técnico para qualquer interferência na área de proteção. A água é um dos mais preciosos recursos do planeta e sinais de escassez já se manifestam com grave frequência. É insano qualquer projeto que ofereça o mínimo de ameaça à nossa principal fonte de abastecimento e da preservação da vida.