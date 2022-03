A defesa das diferentes formas de se ocupar o espaço urbano há muito domina o debate acadêmico. A atenção a bairros históricos, por exemplo, constitui especial desafio, que não pode ser concebido isoladamente. É necessário inserir a questão da proteção do patrimônio no âmbito das questões urbanas e socioambientais contemporâneas, como moradia, economia criativa e agricultura urbana.

Segundo o historiador Henry Russell, especialista em altos estudos voltados para Preservação e Conservação Histórica, a preservação é um direito, pois “diz respeito à identidade e à cultura”. Portanto, para além do poder público, cabe à sociedade mobilizada a preservação da memória.

Reportagem na edição de ontem trouxe iniciativa nesse sentido, em favor do Setor Sul. Foco de acalorados debates durante a revisão do Plano Diretor de Goiânia, o bairro previsto no desenho pioneiro da capital, assinado por Attilio Correa Lima, busca no passado a força para seguir existindo.

No site vivasetorsul.org, já está disponível um inventário digital com estudos e depoimentos de quem vive o bairro plenamente. A ideia é levar a cabo o lema do conhecer para preservar, intensificando o diálogo entre preservação e urbanismo.