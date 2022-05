Reportagem publicada na edição do fim de semana revela que Goiânia já tem mais de 20 praças cortadas ao meio para dar espaço ao tráfego de veículos.

A prática se repete em seguidas administrações municipais e ocorreu pela última vez no Jardim América, no início do mês, quando foram implantadas mudanças no trânsito da região.

A justificativa sempre aponta para a necessidade de oferecer mais agilidade à circulação de carros, associada ao argumento de pouca utilização das praças.

Não há dúvidas de que medidas para melhorar o tráfego e evitar congestionamentos são fundamentais para uma cidade como Goiânia, dona de uma das maiores frotas de veículos automotores do País.

Urbanistas questionam, no entanto, se a solução mais inteligente é a redução de espaços de convivência e áreas permeáveis. As obras de mobilidade que provocam impacto em parques, praças e demais áreas verdes têm um efeito colateral perigoso, afetando diretamente a qualidade de vida da população, além de ampliar a ocorrência de alagamentos e inundações.

O planejamento urbano é fator indispensável para garantir que a cidade não seja um espaço hostil, que prioriza as máquinas e não seus moradores.