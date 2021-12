A Câmara de Goiânia protagonizou nos últimos dias episódios pouco condizentes com o de uma casa legislativa que tem grandes tarefas a cumprir, diante dos gigantes desafios da capital. No fim do ano, nos dias que antecederam o recesso, as atenções foram voltadas para uma proposta de criação de mais vagas para vereadores em um projeto que recebeu 13 assinaturas “misteriosas”.

Escritas em forma de rubrica, O POPULAR conseguiu identificar oito delas e cinco permaneceram desconhecidas até a tarde de ontem. Os rabiscos das rubricas fazem parte de estratégia de ocultar os nomes de quem apoia a ampliação de cadeiras na Câmara e quer evitar desgastes junto aos eleitores.

O projeto é legal, previsto na Constituição Federal, já que Goiânia superou 1,5 milhão de habitantes. O esforço dos parlamentares em esconder seus nomes é prova inequívoca, no entanto, de que o aumento no número de vereadores é duramente reprovado pela população.

A medida representaria aumento de gastos, no valor aproximado de R$ 12 milhões por ano, sem garantia nenhuma de benefício para o cidadão. A sequência de acontecimentos convida à reflexão dos eleitores e parlamentares: o que é prioridade neste momento na capital?