Foi em meio à angústia da pandemia, com um vírus mortal em circulação, que o Brasil redescobriu o orgulho pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.

A capilaridade num país de dimensões continentais permitiu que as vacinas chegassem a todos os cantos, apesar da sabotagem arquitetada pelos inquilinos do poder com fins tão somente eleitorais.

Sem o SUS, a tragédia sanitária teria sido ainda mais robusta.

Muito disso se deve aos profissionais que, na linha de frente, movidos por um comovente idealismo e respeito ao próximo, resistiram. Fizeram a roda girar, também a despeito de tudo o que foi dito no parágrafo anterior.

Reportagem na edição de ontem revelou outra face dessa abnegação: servidores criaram uma espécie de logística informal, em grupos de Whatsapp, para suprir a falta de insumos diversos na rede municipal de Saúde.

Se falta algo em alguma unidade, equipes de enfermagem pedem socorro a outras, pelo celular.

Dessa forma, o cidadão vai sendo atendido emergencialmente.

Como má gestão não é um vírus mortal, roga-se que a extrema boa vontade dos profissionais da Saúde não seja gasta com problemas evitáveis.