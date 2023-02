A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) aplica, em média, 50 multas mensais por desmatamento ilegal no estado. No ano passado, foram 602 autuações do tipo, o que representa quase metade de todos os crimes ambientais flagrados no período. A área desmatada foi de 30 mil hectares. A situação é especialmente problemática porque, obviamente, a multa ocorre depois do fato consumado. Ou seja: as políticas públicas de prevenção à derrubada de áreas verdes têm sido ineficientes para conter o estrago.

Além dos impactos ambientais imediatos (perda de biodiversidade, favorecimento de compactação do solo, surgimento de erosões, risco de desertificação), o desmatamento compromete compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, de redução de 43% nas emissões de gases estufa até 2030. Goiás, como um dos maiores produtores do País, tem papel importante para o alcance dessas metas.

O combate ao desmate não se limita à punição. É preciso aproximar órgãos de fiscalização, de desenvolvimento de tecnologia e de fomento e o homem do campo, para que ele ganhe produtividade sem avançar nas áreas verdes.