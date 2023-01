A maturidade de uma democracia pode ser medida de várias formas. Uma delas é a maneira como o estado trata as pessoas sob sua custódia. Em Goiás, uma lei aprovada e promulgada pela Assembleia Legislativa, sem manifestação do governo estadual, dá alguns passos atrás: desde o meio da semana, os apenados do sistema prisional estão proibidos de receber visitas íntimas.

A nova lei ratifica uma prática adotada há três anos. Primeiro, para conter a Covid-19 no cárcere. Depois, como medida de segurança. O argumento da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) é que esses encontros facilitam a entrada de ilícitos nos presídios, especialmente drogas.

A Ordem dos Advogados e o promotor responsável pela fiscalização da execução penal consideram a legislação estadual inconstitucional. O autor da matéria, deputado Henrique Arantes (MDB), argumenta que o artigo 24 da Constituição Federal permite que os estados legislem sobre a questão.

A mesma Carta, contudo, no seu artigo 1º, trata a dignidade humana como valor absoluto. A restrição às visitas é apenas mais um dos exemplos de como este princípio tem sido negado reiteradamente àqueles que cumprem penas nos presídios goianos.