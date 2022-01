Calculado pelo IBGE, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apontou ontem a criação de 2,7 milhões de vagas de emprego formal no ano passado. Trata-se do saldo entre as 20,6 milhões de contratações e as 17,9 milhões de demissões, segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência. Todas as regiões registraram criação de vagas no ano, sendo o Centro-Oeste a quarta colocada, com 263,3 mil novos postos.

Em que pese o resultado no azul, há perspectiva de que a retomada do emprego seguirá desafiando os agentes econômicos nesse período.

A Fundação Getúlio Vargas calcula que, para que o mercado de trabalho alcance um cenário mais positivo, seria necessário um crescimento de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB) entre 2023 a 2026. Caso esse avanço aconteça, o número de pessoas desempregada ainda deve ficar em 10,1% no fim do período. Parte dessa percepção advém do fato de que a crise sanitária atingiu os empregos num momento em que o mercado buscava se recuperar da recessão de 2015 e 2016.

Resta, pois, esperar que a campanha eleitoral, que se anuncia candente, não ofereça obstáculos adicionais a essa retomada.