A moralidade encontrou espaço central nos mais recentes processos eleitorais. A agenda de combate à corrupção levou multidões às ruas, empalideceu governos e catapultou os discursos - não necessariamente os atos - de quem acabou se locupletando desse cenário, chegando ao poder.

Agora que nova

eleição se avizinha, convém dirigir a lupa para o comportamento dos nomes que se apresentam. Reportagem na edição de ontem mostrou que, a pouco mais de seis meses do pleito, pipocam infrações à lei eleitoral em Goiás.

A ansiedade faz com que muitos postulantes a cargos públicos incorram em propaganda antecipada, queimando a largada da corrida eleitoral ao arrepio da lei.

Quem se autopromover com material de campanha antes de 16 de agosto estará infringindo a regra para a obtenção de ganhos pessoais.

É um pouco caso com a lei, confiando que o ganho em visibilidade possa compensar qualquer contratempo jurídico.

Num ambiente onde pelo menos no discurso a moralidade é um tema relevante, políticos com esse apetite prematuro precisam ser observados com atenção, pelo desamor demonstrado à regra vigente. Basta uma leve circulada pela cidade para se perguntar como a Justiça Eleitoral não recebeu denúncias ainda.