A destroca de bebês nesta semana em Aparecida de Goiânia, 41 dias depois do nascimento, deixou evidente o sofrimento das mães e reacende o debate para essa violência involuntária e evitável. Assinada por Malu Longo, reportagem nesta edição mostra que as dores enfrentadas pelas famílias que passaram por essa situação não são proporcionais ao tempo em que os filhos estiveram distantes da mãe biológica. Prolongam-se ao longo do tempo, inclusive na forma de opressão cultural contra as mulheres.

O relato de Malu tem o mérito de jogar luz sobre um drama que não desaparece quando o assunto deixa de ser notícia. Continua a doer nas famílias, que, como tantos outros casos, ficam desassistidas do ponto de vista da saúde mental.

A questão é que a lei brasileira, formulada para a prevenção, fica restrita ao papel. O Ministério da Saúde, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, editou, em 2018, uma portaria que torna obrigatório o registro biométrico de bebês em maternidades. Em Goiás, projeto semelhante, proposto pelo deputado Karlos Cabral (PDT), está parado desde 2020 na Assembleia. Passou da hora de se dar mais garantias às famílias

que confiam aos hospitais um de seus momentos mais sublimes.