A divulgação de notícias falsas como forma de poluir o debate político não é prerrogativa desses tempos. Acompanha a humanidade desde que esta começou a se organizar coletivamente. O que mudou com o advento das redes sociais foi a escala. A principal questão passou a ser saber se a criação e a disseminação desse conteúdo tem potencial de influenciar o resultado de um pleito eleitoral, bem como as decisões governamentais, vulnerabilizando o Estado Democrático de Direito. Ontem, o YouTube bloqueou o canal da Câmara de Goiânia para transmissões por sete dias por conta de dois vídeos com informações falsas sobre a vacina contra a Covid-19. A pandemia, aliás, foi terreno fértil para controladores de milícias digitais. A ascensão de alguns desses a cargos eletivos acabou por contaminar as instituições.

Muito se fala sobre liberdade nesses tempos, mesmo que esse discurso venha não em defesa da livre expressão, mas da livre depredação dos alicerces democráticos.

O PL 2630/22, que trata do combate às fake news, ganhou novo texto no fina l de março e deve ser votado ainda este mês no Congresso. Urge que o País aperfeiçoe a lei referente à liberdade, à responsabilidade e à transparência na internet.