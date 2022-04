Morte súbita e doenças cardíacas não são comuns em crianças e adolescentes. Estudos apontam que esses eventos acontecem em dois a cada 100 mil na faixa etária entre 10 e 19 anos anualmente nos Estados Unidos, ou seja, têm incidência rara.

Contudo, as doenças mais frequentemente tratadas pela Cardiologia Pediátrica são as malformações congênitas. Apesar de a sua incidência ser baixa (6 a 8 crianças por mil nascidos vivos), se não forem tratados, apenas 15% dos doentes sobrevivem até a idade adulta. Ademais, 95% das cardiopatias são tratáveis com bom resultado.

Por essa razão, causa espécie a dificuldade de famílias para obter acompanhamento com médicos cardiologistas pediátricos em Goiás, registrada em reportagem na edição

de ontem.

A situação se dá em meio a adaptações de um hospital recém- inaugurado, conflitos internos na organização social e uma certa área de cinza a respeito das competências entre estado e municípios. Tudo isso contribui para que pacientes fiquem sem perspectiva sobre datas para exames, consultas e cirurgias.

Roga-se pela rápida solução, sob pena de vermos famílias enlutadas por mortes precoces evitáveis.