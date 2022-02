Nesta semana, em entrevista ao POPULAR, uma das cientistas do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização da OMS trouxe um alerta. A frase soa óbvia aos que se guiam pela razão, mas, no Brasil de 2022, faz todo sentido que seja dita: “A situação é de maior risco para crianças e adolescentes”. Cristiana Toscano, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás, lembra que a vacinação infantil tem papel preponderante no controle da onda de casos, internações e mortes causada pela variante ômicron.

As palavras se alicerçam em números. Estima-se que as doses para crianças já evitaram cerca de mil mortes e quase 6 mil hospitalizações em todas as faixas etárias.

Entre as crianças com idade de 5 a 11 anos, foram evitadas 180 mortes e aproximadamente 2,6 mil hospitalizações.

Daí o acerto do Paço, em programa de vacinação lançado sexta-feira. Serão imunizados estudantes de 5 a 11 anos da rede municipal de ensino, desde que haja autorização dos pais ou responsáveis. E a ação já surtiu efeitos: mais de 10 mil famílias já autorizaram a vacinação de seus filhos na escola.

É importante a tomada de consciência, para o controle cada vez mais integral da pandemia.