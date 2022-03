Reportagem nesta edição traz uma realidade que, embora perceptível nas maiores cidades goianas, não reúne elementos para ser compreendida em sua plenitude.

Diante desse ponto cego em torno da imigração, tragédias humanas vão se consolidando no vácuo assistencial.

Em dezembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou dados que pelo menos oferecem um contorno do fenômeno. Em dez anos, ocorreu um aumento de 24,4% no número anual de novos imigrantes registrados no Brasil. Atualmente 1,3 milhão de imigrantes residem no Brasil. Em dez anos, de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram da Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos.

O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no País saiu de 86, em 2011, para 26,5 mil em 2020. As solicitações de reconhecimento da condição de refugiado também aumentaram, passando de cerca de 1,4 mil, em 2011, para 28,8 mil, em 2020.

São números que mostram um viés de alta e alertam para a necessidade de o Brasil, através de todas as instâncias de poder, assegurar a cidadania dessas pessoas, sem a qual todos perdemos.