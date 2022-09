Num momento em que a eleição começa a absorver a energia da sociedade, o que é natural, vale observar as projeções econômicas. É com esse cenário que o eleito, seja quem, terá de trabalhar.

Exemplo: o Indicador Antecedente de Emprego, calculado pela FGV, avançou 1,2 ponto em agosto, passando para 82,3 pontos. É o maior nível desde novembro de 2021, quando ficou em 83 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice cresceu 0,5 ponto chegando a 81,8 pontos. Os números compensam a queda ocorrida em julho e sugerem recuperação do mercado de trabalho. A sinalização para os próximos meses é positiva, sobretudo num ambiente de insegurança alimentar.

Por outro lado, o Banco Central observa a piora da percepção do mercado financeiro sobre a inflação de 2024 como motivo para a manutenção da “guarda alta” nos próximos trimestres. Isso indica que as medidas de controle cauteloso por meio da taxa de juros devem se manter.

No fim das contas, é a compreensão do porvir que, em termos econômicos, vai determinar a viabilidade do que hoje se promete aos brasileiros.