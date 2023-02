Nesta quinta-feira (16), o IBGE traduziu em números o tamanho do impacto da Covid-19 no Brasil. Segundo a pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2021, houve 1,7 milhão de mortes no segundo ano da pandemia. Ainda que a causa dos óbitos não tenha sido levantada, o instituto admite a relação com o coronavírus – em 2019, 1,3 milhão de pessoas morreram.

Em Goiás, a mesma tendência é visível (39,4 mil mortes em 2019; 46,5 mil em 2020; e 59,3 mil em 2021). O aumento de 2020 para 2021 foi de 27%, acima da média brasileira. A curva ocorre em todas as faixas etárias, mas o salto maior foi na população de 50 a 54 anos: 60%.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, a gerente de Estatísticas do Registro Civil do IBGE diz que há relação entre o número de óbitos e o avanço da vacinação.

Em 17 de janeiro de 2021 foi aplicada a primeira dose da Coronavac no Brasil. A vacinação prosseguiu devagar, primeiro pelos grupos mais vulneráveis, como idosos e profissionais de saúde. À espera das doses, a população de meia idade passou a ser a mais vitimada, proporcionalmente.

Os dados deixam claro o fracasso do governo brasileiro no manejo da pandemia. O luto deste período ficará registrado na história, e será relembrado por gerações.