Diferentemente de outros estados, onde a seca vira munição eleitoral, sempre como forma de desgaste do governo de plantão, em Goiás a questão passa ao largo das passionalidades políticas mais imediatas. É como se houvesse um acordo tácito em torno da impossibilidade humana diante da inclemência do tempo. Em que pese a falta de fricção política, a não tão surpreendente falta de chuvas no período trouxe a Bacia do Meia Ponte a um ponto altamente crítico, que exige mais do que a expectativa de uma reversão pelos índices pluviométricos. É hora de pensar no manejo.

Como essa situação por enquanto corre ao largo dos embates de cunho eleitoral, o que se impõe a autoridades e especialistas é se debruçar sobre as reais possibilidades técnicas de superar a crise hídrica, contando com o efetivo apoio da população. Ainda é perceptível o desperdício.

Medidas deveriam ser programadas e virem acompanhadas de uma ampla campanha de conscientização da população, nem sempre suficientemente atenta à iminência de um racionamento drástico.

E, embora não haja poluição eleitoral sobre o tema técnico, é de bom tom que os candidatos manifestem seus planos para lidar com um problema perigosamente recorrente.