A pandemia de Covid-19 completa três anos neste início de 2023. Além da perda de milhares de vidas e da crise econômica advinda da necessidade de medidas restritivas para evitar ainda mais mortes, um importante instrumento de prevenção de doenças sofreu danos difíceis de reverter: a vacinação.

O interesse político em torno do combate ao coronavírus prevaleceu não apenas no Brasil, mas em quase todo o mundo. Primeiro, com a acusação infundada de que a China teria criado uma arma biológica. Com o desenvolvimento das primeiras vacinas, grupos atacaram os imunizantes com desinformação. Assim, a adesão às vacinas contra a Covid-19 nunca foi a adequada. Em Goiás, segundo dados divulgados nesta quarta (1º) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), apenas 3,8% das crianças entre 6 meses e 2 anos de idade foram vacinadas.

A baixa cobertura expõe esta população ao vírus, pois, segundo especialistas, a tendência é que ele avance nos grupos que não têm qualquer proteção. A situação representa risco individual e, também, coletivo. O Ministério da Saúde anunciou medidas para resgatar a confiança da população brasileira nas vacinas. O esforço é hercúleo, mas essa é uma tarefa das mais urgentes.