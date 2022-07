Quando na quarta-feira à noite a polícia chegou a uma casa no Conjunto Riviera, para fazer a prisão de Felipe Gabriel Jardim, culminava um trabalho que percorreu mais de 30 endereços atrás do homem que horrorizou Goiânia ao executar o ex-sogro a tiros numa farmácia do Setor Bueno.

Em que pese esse esforço, meritório e recompensado pelo resultado, o aparato de segurança pública ainda deve respostas à sociedade. Porque são essas respostas que vão justificar o grau de confiabilidade dos cidadãos em relação ao sistema onde ficam registrados os boletins de ocorrência. Isso porque a vítima, João do Rosário Leão, foi covardemente executada apenas duas horas depois de denunciar o agressor.

Na tarde de ontem, a Polícia Militar de Goiás abriu dois procedimentos de investigação contra o soldado que, já se sabe, compartilhava com o atirador o acesso ao sistema de boletins de ocorrência. O próprio militar acabou comparecendo à delegacia, espontaneamente, para depor.

É um começo.

Mas ainda há muito por se compreender para que a confiança necessária no estado não morra junto com a vítima que ele, ao que tudo indica, não conseguiu proteger.