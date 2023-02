As condições dos reeducandos nos presídios e nos centros

de atendimento socioeducativos no Brasil sempre foram alvos de críticas por não promoverem, na maioria da vezes, a reinserção dos infratores na sociedade. Por uma série de motivos o detento, ao invés de ter a chance de mudar de vida, acaba exposto a um sistema que potencializa a criminalidade.

Por isso, iniciativa como a que está sendo realizada com adolescentes infratores em Goiás merece elogios. Reportagem publicada no fim de semana revela resultado do investimento em educação e qualificação profissional.

Não se trata de projetos mirabolantes nem inéditos, pelo contrário, parecem óbvios, mas que necessitavam de interesse para implantação. É o caso, por exemplo, do funcionamento de escolas dentro das unidades ou o foco nos cursos profissionalizantes.



Até a básica plantação de hortas, quando acompanhada de orientação profissional e com visão ampliada, torna-se um agente multiplicador de bom comportamento.

Soma-se a isso a melhor remuneração dos servidores do sistema, que recebem gratificação para o trabalho extra. Muito ainda precisa de ser feito, mas o caminho começou a ser percorrido. Que não seja desviado.