Os dados iniciais da Black Friday frustraram as expectativas do comércio em Goiás. O crescimento nas vendas, na comparação com a mesma data do ano passado, estacionou entre 4% e 5%, bem aquém da projeção do Sindicato do Comércio Varejista no Estado (Sindilojas-GO), que esperava algo em torno de 10% e 12%.

Nem mesmo o mercado de eletrônicos, que contava ainda com o impulso da Copa do Mundo, teve resultados satisfatórios. A alta neste setor foi de 12% em relação ao ano passado, mas o esperado era 20%.

A situação foi ainda pior no comércio eletrônico. No Brasil, houve uma queda de R$ 1,2 bilhão no faturamento, uma retração histórica. É um valor muito abaixo mesmo no comparativo com 2020, no auge da pandemia, quando o e-commerce brasileiro movimentou R$ 6 bilhões.

O resultado causa certo pessimismo – ou diminuição de expectativas – em relação ao Natal, data mais importante para o comércio. Na estimativa mais otimista, a alta nas vendas deve chegar a 5% em relação a 2021.

Retomar o crescimento e o otimismo na economia é um dos grandes desafios dos novos governos federal e estaduais para 2023. Ao eleitor cabe fiscalizar a responsabilidade e eficácia das ações.