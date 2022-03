A crise sanitária expôs a urgência de se buscar um transporte público mais barato e eficiente.

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (ANTU) já sinalizou publicamente que busca um “novo modelo de serviço que a sociedade quer para atender às reais necessidades de deslocamentos nas cidades”.

É preciso ter em mente que o transporte coletivo urbano socorre especialmente a parcela menos favorecida da sociedade. Há toda uma discussão sobre o novo marco legal para modernizar as regras existentes e, segundo o presidente da ANTU, Otávio Vieira da Cunha Filho, “atender às premissas mundiais de um transporte público de boa qualidade e preço acessível”.

Na edição de ontem, reportagem trouxe indicadores de a quantas anda a retomada das viagens na região metropolitana de Goiânia. Levantamento comparativo mostra, nesta segunda-feira (21), 386.745 validações nas catracas, contra 182.375 na segunda-feira do dia 22 de março de 2021. Contudo, se observados os números antes da pandemia, se verá que o uso do serviço ainda está 26% abaixo do período antes das restrições.

É momento, pois, para encarar os desafios que seguem em aberto e consolidar a retomada.