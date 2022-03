Reportagens nesta edição mostram que grandes feiras agropecuárias estão de volta ao Estado, assim como a Festa do Divino, em Trindade. O entusiasmo dos envolvidos, que retomam suas atividades numa área tão importante, é louvável, mas é preciso que esse retorno seja cercado dos cuidados sanitários. O avanço no trato da pandemia tornou possível a volta à quase normalidade na vida cotidiana e o objetivo é chegar à totalidade. Mas para isso a retomada tem de ser acompanhada de rígidos processos de vigilância para que a doença siga controlada e a cada dia se possa dar um passo à frente.

Uma das feiras que retomam a presença de público neste ano é a Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, que na última edição, em 2019, movimentou cerca de R$ 3,4 bilhões. O valor é significativo, mas, além do aspecto financeiro, eventos como esses proporcionam debates e exposições de conhecimentos fundamentais para o cenário atual, impactado também pela guerra na Ucrânia, que interfere no agronegócio.

A alegria do recomeço também se reflete no lado sociocultural dessas festas, pois pequenos comerciantes e devotos integram esse mundo ávido pela volta ao normal. Confiando na ciência e seguindo as orientações sanitárias, fica mais fácil a jornada.