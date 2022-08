A questão do isolamento social, bem como seus reflexos na economia, começam a tomar corpo no debate eleitoral. Contudo, enquanto as palavras voam ao sabor da campanha, é importante olhar os movimentos da sociedade.

Em março, por exemplo, depois de intenso debate na Câmara dos Deputados e no Senado, foi promulgada a Lei Complementar 193/22, que cria programa de parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive MEIs.

O parcelamento, chamado de Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp), passa a valer após aplicação dos descontos e do pagamento de uma entrada. O saldo restante poderá ser parcelado em até 180 meses.

Ontem, começou em Goiás a Semana da Conciliação de Dívidas a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, organizada pela Acieg. A estimativa é de que 53% das 670 mil MEIs, micro e pequenas empresas tenham alguma dívida já vencida ou a vencer no estado o que indica mais de 355 mil empresas endividadas.

É dessa forma, e não

com palavras vazias,

que se contorna o sacrifício exigido de todos durante a pandemia.