Veículos do Grupo Jaime Câmara (GJC), entre eles O POPULAR, deram início no sábado a um relevante projeto, que tem como objetivo discutir a saúde mental. Jornal, rádio e televisão estarão unidos até o fim do ano na tarefa de levar informação de qualidade acerca do tema, desmistificar preconceitos e mostrar para a população que existem saídas.

Nomes nacionais e locais, autoridades no assunto, serão entrevistados ao longo da série de reportagens para lançar luz sobre possíveis caminhos terapêuticos. Reportagens publicadas na edição de sábado mostram que a pandemia tem sido um momento especialmente difícil para a saúde mental. Levantamento do Datafolha revelou que 44% dos entrevistados admitiram ter enfrentado problemas emocionais no período. Além das dúvidas e perdas, o isolamento social provocou importantes impactos.

O psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes, um dos profissionais que discorreram sobre o tema na primeira matéria, alerta também sobre o isolamento causado pelo “tsunami tecnológico” e sobre a obrigação de ser feliz.

Já o professor Dante Gallian aponta o efeito terapêutico da literatura. Com informação responsável, o projeto PsiQUÊ? quer contribuir para o debate urgente da saúde mental, de forma descomplicada