Ao longo da pandemia, em que pese as sabotagens politiqueiras, o Brasil se viu na obrigação de reconhecer a relevância do SUS.

Um sistema universal e capilarizado, num país de dimensões continentais, garante a atenção a milhares que, de outra forma, não teriam acesso à saúde. É um portento que merece mérito e constante aprimoramento.

Um dado divulgado ontem aponta um flanco a ser corrigido. Artigo publicado na revista científica Annals of Global Health, com base em dados do IBGE, aponta que os custos de diabetes no Brasil já superam R$ 10 bilhões.

Se nada for feito diante do aumento da incidência da doença, pode chegar a

R$ 27,35 bilhões até 2030, o que equivale a um crescimento de 6,2% ao ano, caso o número de pessoas que convivem com a doença aumente 13% até lá.

Nove em cada 100 brasileiros sofrem de diabetes e, como a ocorrência se dá mais em homens, culturalmente menos propenso aos cuidados em saúde, as consequências vão se acumulando. É hora, pois, de se investir em saúde preventiva, com programas sólidos de acesso a alimentação saudável e incentivo de atividades físicas. Façamos isso não pelo recurso público, mas sobretudo pela vida das pessoas.