O carnaval chega ao fim hoje, em mais um ano marcado pela pandemia. Com as restrições impostas pelos estados e municípios, a festa popular nas ruas foi proibida, mas mantidos eventos privados, em locais fechados.

Embora a regra fosse garantir condições de segurança sanitária, com exigência de vacinação e uso de máscaras, o que se observou foi ampla desobediência às normas, aglomerações e descuido com a proteção em todo o País. Autoridades de saúde acreditam que haverá novo repique de casos 15 dias após a festa, situação que acende mais um grave alerta, considerando a alta circulação da variante ômicron.

Os números da Covid no Brasil mostram que a situação ainda é de extremo risco, com centenas de mortes registradas diariamente. A vacinação e a utilização de máscaras seguras são as únicas formas de sair desse cenário obscuro, salvar vidas e permitir a retomada da economia.

Para isso, são necessárias a responsabilidade da população e a compreensão de que a pandemia só chegará ao fim a partir de um comportamento coletivo e solidário.

Da parte do poder público, é preciso manter a obstinação em seguir a ciência e oferecer todas as condições possíveis para que todos se imunizem, com busca ativa, trabalho insistente e criatividade.