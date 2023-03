Com mais de 1,3 milhão de habitantes e 19 municípios goianos, a região do Entorno do Distrito Federal padece de problemas crônicos oriundos da explosão demográfica, consequência da construção e instalação de Brasília, nas décadas de 1950 e 1960.

A rápida urbanização, com os municípios funcionando como cidades-dormitório para a capital federal, ocorreu divorciada de políticas públicas para uma demanda cada vez maior por moradia, educação, saúde, transporte e segurança.

Outro problema é que, ao longo desses anos, a população local padeceu de sentimento de “orfandade”, sem atenção adequada nem do governo de Goiás, nem do Distrito Federal.

No início do ano, o governador Ronaldo Caiado (UB) sancionou lei complementar que criou a Região Metropolitana do DF, com 11 municípios goianos do Entorno e 1,2 milhão de moradores. Nesta segunda (6), empossou a titular da Secretaria do Entorno.

A pasta deve articular ações conjuntas entre as duas unidades federativas e a União, ao mesmo tempo em que atende questões políticas. Espera-se que a nova estrutura governamental traga soluções efetivas e duradouras para as necessidades dos moradores, que são urgentes.