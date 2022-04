A Prefeitura de Goiânia publicou sexta-feira, em suplemento do Diário Oficial do Município, o decreto que torna facultativo o uso de máscaras em locais fechados. Trata-se do último bastião onde a proteção facial ainda era exigida. O texto, que já está em vigor, contudo, faz ponderações que merecem ser observadas.

Pelo decreto, o uso da proteção “deve continuar incentivado” para quem tenha sintomas gripais ou que tiveram contato com pessoas sintomáticas. Vale a recomendação também aos maiores de 70 anos e portadores de comorbidades agravadas pelo coronavírus.

Aliás, é razoável dizer que as recomendações deveriam prevalecer, a bordo do bom senso, depois de dois anos de todos convivendo com uma doença infecciosa e altamente transmissível. É extremamente gratificante que comecem a florescer os esforços da maioria dos brasileiros, que ouviu a ciência e buscou a vacinação sem fazer concessões a discursos ideológicos e delirantes.

Contudo, a adoção do aprendizado que restou desses meses de privação não só tem o poder de nos devolver à normalidade perdida, como fazer um mundo mais sanitariamente cuidadoso.

Como jamais tivemos.