Há um olhar meio consolidado de que a inflação não deve prevalecer em dois dígitos no ano de 2022, mas vai continuar acima do que era visto antes da pandemia. Vai se manter o perfil inflacionário brasileiro da última década, muito próximo do teto da meta e talvez até superior. Isso por se tratar de um ano eleitoral, quando os ruídos políticos alimentam incertezas acerca da política econômica. Ademais, as reformas administrativa e a tributária seguem travadas, o que gera aflição no mercado.

Em que pese a leitura de cenário, instituições e economistas tiveram dificuldade em projetar o comportamento da economia neste segundo ano da pandemia de Covid-19. Em 2020, a crise sanitária levou a uma surpresa negativa principalmente nos dados do PIB. Em 2021, a questão central foi a inflação inesperada, também ligada à pandemia.

Reportagem nessa edição disseca o impacto real da escalada dos preços na vida dos goianos. O economista Piter Carvalho, da Valor Investimentos, justifica as incertezas. “Os analistas estão no seu papel. Quem tem discurso discrepante é o governo federal, que não enxerga o PIB caindo, que não vê a fome nem o desmatamento.”

Que sejamos, pois, mais realistas nesse ano.