Sob argumento principal de que a divulgação dos documentos representa risco aos princípios da hierarquia no Exército, comissão formada por servidores de sete ministérios manteve sigilo de século sobre as razões que levaram a Força a dispensar de qualquer punição o general Eduardo Pazuello, que jogou-se com entusiasmo de militante num ato político em favor dopresidente Jair Bolsonaro, em maio de 2021.

Não foi a primeira vez. Só dentro de 100 anos, no longínquo 2121, os brasileiros poderão saber se Bolsonaro se vacinou contra a Covid-19. Também só dentro de um século a sociedade terá direito a saber quantas vezes seus filhos mais velhos, todos pessoas públicas com poder ativo no governo, tiveram acesso ao Planalto.

Os sigilos se baseiam na Lei de Acesso à Informação, tida como um marco no sentido de conferir transparência à gestão pública no Brasil. Pois uma fresta na lei tem sido explorada no sentido contrário, para ocultar dados. O artigo 31 diz que informações “relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem (...) terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de cem anos”. É importante que esse debate seja reaceso, sob pena de mais silêncios de 100 anos.